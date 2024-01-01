Програмне забезпечення PR CRM - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення CRM зі зв’язків з громадськістю (PR) полегшує зберігання контактних даних і керування стосунками із зацікавленими сторонами та впливовими особами, такими як журналісти та блогери. Це програмне забезпечення, налаштоване відповідно до конкретних потреб PR-агентств і відділів, забезпечує PR-команди необхідними інструментами для ефективної комунікації з представниками ЗМІ, моніторингу історії взаємодії компанії з окремими впливовими особами та оцінки рівня залучення PR-кампаній. Програмне забезпечення PR CRM зазвичай інтегрується з іншими рішеннями PR, такими як розповсюдження прес-релізів і аналітичне програмне забезпечення. Незважаючи на те, що існує певне збігання з інструментами націлювання на медіа та впливових осіб, PR CRM насамперед допомагає відстежувати, організовувати та оцінювати існуючі зв’язки зі ЗМІ, тоді як остання зосереджується переважно на виявленні потенційних клієнтів та зусиль, спрямованих на охоплення.
Запит на новий застосунок
Prezly
prezly.com
Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...
PR.co
pr.co
pr.co створює чудово оформлені онлайн-редакції та програмне забезпечення, щоб допомогти PR-командам підвищити охоплення ЗМІ та впізнаваність бренду та створити позитивну репутацію. Наші онлайн-редакції допомагають сяяти віхам вашої компанії та спрощують зв’язок із вашим брендом для будь-якої зацікав...
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та уявленнями про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знайти потрібну групу р...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати ви...
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, завдяки якому компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних контактів зі ЗМІ ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Collaborator.pro
collaborator.pro
Ринок контент-маркетингу. Розміщуйте та поширюйте контент. Укладайте угоди зручно, швидко, з гарантією.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.