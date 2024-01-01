Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення PR CRM - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення CRM зі зв’язків з громадськістю (PR) полегшує зберігання контактних даних і керування стосунками із зацікавленими сторонами та впливовими особами, такими як журналісти та блогери. Це програмне забезпечення, налаштоване відповідно до конкретних потреб PR-агентств і відділів, забезпечує PR-команди необхідними інструментами для ефективної комунікації з представниками ЗМІ, моніторингу історії взаємодії компанії з окремими впливовими особами та оцінки рівня залучення PR-кампаній. Програмне забезпечення PR CRM зазвичай інтегрується з іншими рішеннями PR, такими як розповсюдження прес-релізів і аналітичне програмне забезпечення. Незважаючи на те, що існує певне збігання з інструментами націлювання на медіа та впливових осіб, PR CRM насамперед допомагає відстежувати, організовувати та оцінювати існуючі зв’язки зі ЗМІ, тоді як остання зосереджується переважно на виявленні потенційних клієнтів та зусиль, спрямованих на охоплення.