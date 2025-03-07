Truly

truly.co

Представляємо першу платформу оптимізації процесу продажів для Salesforce, яка не вимагає введення даних вручну. На відміну від інструментів продажів, які спрощують для представників оновлення CRM, Truly повністю усуває потребу. - Продукт Truly Capture (електронна пошта, голос, веб-зустрічі, SMS) автоматично збирає більше даних про діяльність у відділі продажів, ніж будь-який конкуруючий продукт (на 68% більше електронних листів, ніж інструменти для залучення продажів, як-от Outreach, на 33% більше дзвінків, ніж програмне забезпечення кол-центру, як-от LiveOps, 6% більше веб-зустрічей, ніж інструментів аналітики розмов, таких як Gong) - Справжній штучний інтелект збагачує всі ваші дані про діяльність і надає звітні структуровані метадані в Salesforce. Завдяки транскрипції ваш розмовний вміст можна звітувати та шукати в відділі продажів. Аналітика розмов показує вам «справжній час розмови». Розвідка контактів розкриває старшинство та особу людей, з якими ви розмовляєте під час веб-зустрічей. Примітки до дзвінків штучного інтелекту підсумовують те, що відбувається під час дзвінків. Оптимізатор процесу продажів дозволяє автоматизувати введення всіх даних (створювати контакти, можливості прогресу, оновлювати розпорядження, складати список конкурентів тощо!). Аналітика воронки автоматично моделює вашу воронку, щоб надати вам звіти/статистичну інформацію про ефективність ваших продажів. Оптимізатор процесу дозволяє вам перевірити, чи дотримується будь-який аспект вашого процесу продажів, І продемонструвати, наскільки це покращує конверсію воронки. Автоматизація процесу доходів дозволяє взяти процеси, які працюють, і автоматизувати їх для повторень, щоб забезпечити більш узгоджене виконання та отримувати години часу щотижня.