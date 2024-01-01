Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Customer Revenue Optimization (CRO) дозволяє торговим організаціям збільшувати дохід від критично важливих облікових записів, сприяючи узгодженню з іншими клієнтськими функціями, включаючи маркетинг і обслуговування клієнтів, таким чином створюючи розширену команду доходів. Використовуючи інформацію з усього бізнесу, програмне забезпечення розуміє потреби клієнтів і забезпечує досягнення результатів, які відповідають цим потребам, у кожній точці взаємодії. Такий підхід максимізує дохід постачальника на кожного клієнта шляхом культивування активних і значущих стосунків протягом усього життєвого циклу клієнта.