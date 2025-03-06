Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Помічники продавців AI, широко відомі як віртуальні помічники продавців AI, — це програми, призначені для підтримки торгових представників шляхом автоматизації різноманітних завдань і процесів за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Ці завдання охоплюють кваліфікацію лідера, подальші дії, управління конвеєром, прогнозування, планування зустрічей і введення даних. Команди відділу продажів і маркетингу часто використовують помічників продавців зі штучним інтелектом для автоматизації повсякденних завдань, що дає більше часу для виконання складних і вимогливих обов’язків. Ці інструменти часто сумісні з іншим програмним забезпеченням або можуть легко інтегруватися з існуючими системами CRM, хоча багато з них також є автономними рішеннями.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і Microsoft Teams, а також із бізнес-додатками, такими як Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce тощо. Запис: миттєво записуйте зустрічі на всіх основних платформах веб-конференцій. Запросіть Світлячків або дозвольте автоматично захопити їх. Транскрибувати: Fireflies може транскрибувати живі зустрічі або аудіофайли, які ви завантажуєте. Переглядайте стенограми та слухайте аудіо одночасно. Підбиття підсумків: AI Super Summaries надає вам детальні огляди зустрічей, плани, нотатки зустрічі, ключові слова та завдання. Швидко відстежуйте та переглядайте всю зустріч за 5 хвилин! Співпрацюйте: додавайте коментарі та позначайте важливі моменти під час дзвінків, щоб товариші по команді могли їх легко переглядати. Пошук: перегляньте годинний дзвінок менш ніж за 5 хвилин. Фільтруйте за завданнями, датами, показниками та іншими важливими темами. Інтеграція: ваші нотатки, стенограми та записи зустрічей є більш цінними, коли вони автоматично синхронізуються з інструментами та платформами, які ви вже використовуєте. Реєструйте нотатки зустрічей, стенограми та записи у своїх програмах CRM і для співпраці, як-от Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier тощо. Аналіз: Conversation Intelligence дає статистичні дані про час розмови, тенденції тем, настрої та багато іншого. Інтелектуальний пакет розмов дозволяє визначити, що під час викликів працює, а що ні. Статистика допоможе вам навчити вашу команду продажів укладати більше угод. Вони допомагають вашим рекрутерам швидше наймати кращих талантів, визначаючи тенденції під час співбесід з кандидатами. Уся ваша організація може створювати кращі продукти, налаштовуючись на голос вашого клієнта. Дізнайтеся, які повідомлення працюють, а які ні, у взаємодії з клієнтами та командою.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, транскрибування, виділення та підсумовування ключових моментів, які обговорювалися під час зустрічей. Після зустрічі Fathom надає підсумки, які готові протягом короткого проміжку часу після завершення зустрічі. Окрім транскрипції та резюме, Fathom також пропонує можливість поділитися кліпами з певних частин зустрічі, що може бути корисним для надання контексту колегам або зацікавлені сторони. Крім того, Fathom автоматично синхронізує підсумки зустрічей і завдання з програмним забезпеченням користувача для керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), заощаджуючи користувачам час на введенні даних після зустрічі. Fathom розроблений для сумісності з кількома платформами та мовами відеоконференцій, наразі підтримує 28 поширених у всьому світі, що робить його гнучким інструментом для міжнародних команд або компаній. Інструмент також інтегрується з різними популярними інструментами на робочому місці, дозволяючи користувачам легко копіювати/вставляти підсумки та дії в Slack, Google Docs, Gmail або інші програми керування завданнями. Відгуки клієнтів підкреслюють ефективність інструменту, простоту використання та його здатність підвищити продуктивність і загальну активність спілкування під час зустрічей.
Writecream
writecream.com
Writecream — це інноваційний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує вдосконалене машинне навчання для написання текстів для вас — для оголошень Google, цільових сторінок, описів продуктів, публікацій у блогах, соціальних мережах тощо. Крім того, ви можете використовувати Writecream для створення переконливих, персоналізованих вступів для зовнішніх маркетингових кампаній.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
JustCall
justcall.io
Justcall: Платформа бізнес-комунікацій "все в одному" з'єднується з потенційними клієнтами та клієнтами через голос, SMS, електронну пошту та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси зі 100+ інтеграцією та магією AI, і спостерігайте, як ваш бізнес росте на автопілоті. Довіра 6000+ підприємств у всьому світі, JustCall оснащує команд, орієнтовані на клієнтів, щоб забезпечити бездоганні взаємодії з клієнтами, що підживлюються в режимі реального часу та після виклику AI Insights. Топ -функції JustCall, на які слід стежити: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надіслати та отримувати SMS & MMS * Діалер продажів (автоматичний, прогнозний та силовий набори) * Робочі процеси SMS * SMS -боти * Багаторівневий IVR * Агент в режимі реального часу * SMS, що працює на AI, копілот * Тренер AI * Аналіз настроїв * AI CALL RING * Моніторинг живих дзвінків * Спільний вхідна скринька WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ CRM інтеграції * Номери бізнес -телефонів у 70+ країнах
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компаніям фіксувати, розуміти та реагувати на всі взаємодії з клієнтами в єдиній інтегрованій платформі. Платформа Gong Revenue Intelligence Platform використовує власну та запатентовану технологію штучного інтелекту, щоб точно розуміти взаємодію з клієнтами, щоб підвищити видимість, сприяти прийняттю рішень і узгодити стратегії в організаціях з досягти успішних результатів. Тисячі інноваційних компаній, як-от Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio та Zillow, довіряють Gong для забезпечення реальності своїх клієнтів. Gong — приватна компанія зі штаб-квартирою в районі затоки Сан-Франциско. Аудиторія користувачів програмного забезпечення G2 поставила Gong №1 у списку «100 найкращих програмних продуктів» за 2021 та 2022 рр. Gong також було визнано в семи додаткових списках G2 Best Of, зокрема: №1 у списку «Продукти з найвищим рівнем задоволення» №1 у Топ-50 Корпоративні продукти №1 у 50 найкращих продуктах середнього ринку Найкращі продукти для продажу Продукти для малого бізнесу Продукти, що швидко розвиваються. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gong.io.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Salesmate
salesmate.io
Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заощаджуючи витрати на інтеграції та широкі можливості налаштування. Ядром Salesmate є модуль CRM, у якому відділи продажів, маркетингу та успіху можуть легко керувати контактами, потенційними клієнтами, клієнтами, передплатниками та повсякденними справами. З цими основними елементами модуль CRM має вбудовані інструменти, якими команди на передовій можуть використовувати щодня, як-от дзвінки, текстові повідомлення, керування конвеєром, угоди, розмови та багато іншого. Однією з основних причин вищих результатів продажів є можливість автоматизувати операції та заощадити більше часу на продажі. Саме тут Salesmate пропонує робочі процеси та послідовності. Робочі процеси автоматизують такі завдання, як призначення угод, призначення завдань або спілкування на основі дати. Хоча Sequences може перевести подальші дії на автопілот відповідно до ваших умов. А завдяки першому в галузі другому пілоту на базі штучного інтелекту кожен у вашій команді продажів отримає персональну допомогу. «Sandy AI» може призначати зустрічі, створювати чернетки електронних листів або додавати нотатки за вас. Все, що вам потрібно зробити, це просто запитати! Ми знаємо, що відділи продажів можуть працювати лише тоді, коли відділи маркетингу створюють високоякісні потенційні клієнти. Ось де Salesmate дає змогу командам маркетингу створювати та проводити високоперсоналізовані кампанії та охоплювати ширшу аудиторію. Крім того, маркетингові команди також можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, збирати потенційних клієнтів за допомогою форм або ботів для створення лідерів, оцінювати кожного потенційного клієнта, створювати маркетингові шляхи та надсилати найкращі MQL командам продажів для досягнення більшого успіху. Нарешті, чудова команда обслуговування клієнтів може справді маневрувати утриманням, залученням і прибутком для бізнесу. Ось чому Salesmate надає такі інструменти, як Live Chat, Chatbots і Shared Inboxes, щоб забезпечити найкращий досвід для ваших клієнтів. Звісно, вам потрібні знання, щоб передбачати тенденції, бути гнучкими та приймати рішення на шляху до зростання. Саме там інформаційні панелі, шаблони, спеціальні звіти та статистика запропонують усе, що вам потрібно, щоб побачити, що відбувається з вашими командами та бізнесом. Від створення потенційних клієнтів до першокласного обслуговування клієнтів, Salesmate знайде щось для кожного у вашій команді. Salesmate має 15-денну безкоштовну пробну версію, де ви можете досліджувати кожен куточок платформи, не повідомляючи дані кредитної картки. Це безпечно, надійно та доступно для всіх у вашій команді.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi (раніше Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota і Varsity Tutors, покращили взаємодію з сотнями мільйонів клієнтів через Regal, провідну до $5 млрд доходу. Regal.io базується в Нью-Йорку та має 83 мільйони доларів від провідних інвесторів, зокрема Emergence Capital, Founder Collective і Homebrew.
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM або будь-якої веб-сторінки в Google Chrome одним клацанням миші, при цьому кожна взаємодія автоматично реєструється у вашій CRM. Розширення Kixie PowerCall Chrome дозволяє відділам продажів та іншим командам, які працюють із клієнтами, підвищити ефективність за допомогою набору розширених функцій для викликів і текстових повідомлень. Kixie автоматично розпізнає номери телефонів на будь-якій веб-сторінці, яку ви відвідуєте в Chrome, і розміщує кнопку дзвінка поряд із кожним номером для набору одним клацанням миші. Дзвінки, текстові повідомлення, розпорядження та дії автоматично реєструються у вашій CRM, що практично усуває потребу у виснажливому ручному веденні записів, який уповільнює повсякденну діяльність продавців. Особливості включають: • PowerDial автоматично через списки контактів. Підвищте продуктивність у десять разів, набираючи до 10 номерів одночасно за допомогою багатоканального PowerDialer • Удосконалена локальна присутність на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам дзвонити з номера з таким же місцевим кодом, як і в особи, якій вони телефонують
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нотаток, ведення записів і отримання інформації з кожної розмови з клієнтом. На відміну від звичайних записів зустрічей, нотаток або інструментів аналізу доходів, Grain простий, доступний і доступний для будь-якої ролі. Будь-хто може легко поділитися точкою зору клієнтів власним голосом безпосередньо в таких інструментах, як Slack, Notion, HubSpot, Salesforce тощо, для створення команд, орієнтованих на клієнтів, і прийняття обґрунтованих рішень.
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI є піонером Customer Relationship Intelligence. Його платформа використовує штучний інтелект для аналізу мільйонів взаємодій з клієнтами та перетворення їх у практичну людську думку, яку неможливо помітити неозброєним оком. Компанії покладаються на Staircase AI, щоб подолати шум і покращити NRR. Штучний інтелект Staircase виявляє глибокі людські сигнали та розкриває стан клієнта, настрої, події подорожі, ризики та можливості. Його передова технологія аналізує всі взаємодії з клієнтами, включаючи електронні листи, чати, діяльність Slack, відеодзвінки тощо. Потім він поєднує людські сигнали, щоб генерувати інформацію на основі стосунків, як-от зміни зацікавлених сторін, позитивні чи негативні тенденції настроїв, проблемні теми тощо. У поєднанні з наявною аналітикою продукту людська аналітика забезпечує відсутній елемент для повного розуміння клієнта, щоб розвиватися в масштабах і боротися з відтоком.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та персоналізоване багатоканальне охоплення, автоматизацію зовнішніх продажів, що підвищує ефективність, розширені звіти для аналізу даних і набагато більше. Outplay має двонаправлену інтеграцію з широким спектром CRM, папок вхідних повідомлень тощо, щоб допомогти командам продажів бронювати зустрічі та відстежувати ефективність роботи з єдиної інформаційної панелі. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс Outplay і провідна в галузі підтримка клієнтів допомагають командам швидко працювати, щоб почати бронювати зустрічі прямо зараз. Не в наступному кварталі. Завдяки революційним функціям, таким як потужний набір номера, розмовний інтелект на основі штучного інтелекту та мільйонна база даних потенційних клієнтів, Outplay трансформує залучення до продажів без високої ціни. Вимкніть багатоточкові рішення та рахунки-фактури за допомогою Outplay — універсальної системи продажів. стек для команд нового віку. Отримайте вбудований інструмент пошуку продажів, платформу багатоканальної взаємодії з продажами, інструмент вхідної конверсії та планування та платформу Conversational Intelligence, щоб перевищити свої цілі, а не ваші бюджети.
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai генерує потенційних клієнтів у великих масштабах для підприємств будь-якого розміру. Усе, що вам потрібно зробити, це завантажити список потенційних клієнтів, і Meetz надішле їм персоналізований електронний лист на основі їх активності в Інтернеті. Після відповіді потенційного клієнта помічник ШІ забронює демонстрацію для вас! Завдяки цій функції користувачам не потрібно перевіряти доступність кожного учасника, оскільки Лаура може знайти оптимальний час для кожного й автоматично зв’язатися з ними. Крім того, Meetz.ai забезпечує безперебійну подальшу комунікацію, дозволяючи користувачам надсилати копії Лаурі, яка систематично відповідає за їхні вподобання чи запити гостей. Штучний інтелект Meetz — ідеальний інструмент початку послідовності для збільшення потенційних клієнтів усіма найефективнішими каналами.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI — перша в світі платформа Buyer Intelligence. Найкращі команди з доходів використовують Humantic AI, щоб виявити перших користувачів, допомогти своїм BDR персоналізувати охоплення та надати своїм AE важливу інформацію про клієнтів для кожної угоди. Такі компанії, як Paypal, Sandler і Domo, використовують Humantic Personality AI і одразу бачать збільшення кількості відповідей на 109%, а доходи – на 16,2%. У зимовому звіті G2 за 2024 рік Humantic AI визнано найкращим інструментом штучного інтелекту для продажів.
Attention
attention.tech
Attention — це спеціалізована платформа штучного інтелекту (AI), призначена для підвищення продуктивності відділів продажів. Це інструмент, спрямований на розширення можливостей вашої CRM і ваших відділів продажів, надаючи низку інструментів для аналізу, навчання та ефективності. Attention збирає та аналізує дані розмов з клієнтами, щоб надати цінну інформацію, сприяючи кращому розумінню показників продажів і вподобань клієнтів. Він пропонує інструменти навчання продажів для спрощення аналізу та покращення роботи торгових представників. Attention також автоматизує завдання CRM для відділів доходів, зменшуючи адміністративні завдання та допомагаючи скоротити цикли продажів для лідерів продажів. Ексклюзивна функція допомагає торговим представникам автоматично заповнювати CRM, значно економлячи час на введення вручну. Він демонструє інтуїтивно зрозумілу функцію відповідності, яка гарантує, що всі дії відповідають місцевим нормам. Крім того, інструмент покращує прогнозування продажів шляхом комплексного аналізу діяльності торгових представників. Крім того, Attention допомагає автоматизувати подальші електронні листи, розуміючи контекст розмови. Окрім цих можливостей, Attention дозволяє користувачам встановлювати спеціальні тригери, які дозволять штучному інтелекту контролювати важливіші аспекти кожного дзвінка, таким чином забезпечуючи ефективне прийняття рішень. Такі ключові функції, як виявлення причин виграшу чи програшу угод, рейтинг причин відтоку клієнтів, надання інформації про високоефективних представників і розуміння типових заперечень потенційних клієнтів, роблять його надійною платформою для організацій, орієнтованих на продажі.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані завдання та оптимізує весь процес продажу, дозволяючи торговим представникам зосередитися на налагодженні відносин і укладанні угод. Такі функції, як автоматичне планування, створення нотаток у реальному часі та інтеграція CRM, оптимізують ефективність і продуктивність. За допомогою Demodesk спеціалісти з продажу можуть надати захоплюючі демонстрації продукту, які виходять за рамки простих слайд-шоу. Платформа пропонує революційні можливості спільного використання екрана та інтерактивні можливості для створення захоплюючого та персоналізованого досвіду для потенційних клієнтів, що сприяє підвищенню залученості та вищим коефіцієнтам конверсії. Такі функції, як відстеження або інтегровані підручники та бойові картки, дають змогу коучингувати в реальному часі під час віртуальних дзвінків. Платформа пропонує комплексні функції аналітики та звітності, які надають практичну інформацію про ефективність продажів. Озброївшись цими цінними даними, керівники продажів можуть приймати рішення на основі даних, оптимізувати процеси продажів і визначати сфери, які потрібно вдосконалити. Компанії будь-якого розміру покладаються на нас, щоб оцифрувати продажі, підвищити продуктивність і збільшити дохід. Ключові результати від наших клієнтів: +25% економія часу на ручних завданнях (Pipedrive) ↑ 2x коефіцієнт конверсії (Clark) +30% вищий дохід на продавця (Treatwell) ↑ 3x підвищення продуктивності агента (Eigensonne) Для отримання додаткової інформації відвідайте demodesk.com .
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі даних. CTM інтегрується з основними інструментами, які маркетологи використовують щодня, як-от Google Ads і Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom і Facebook. CTM був одним із перших постачальників послуг відстеження дзвінків і залишається власністю його чоловіка та дружини-засновників Тодда та Лор Фішер. З року в рік провідні видання програмного забезпечення, такі як G2 і Capterra, називають CallTrackingMetrics лідером галузі та регулярно визнають її зростання та інноваційну культуру.
Lavender
lavender.ai
Lavender — ваш тренер електронної пошти зі штучним інтелектом Він поєднує в собі все необхідне для легкого написання електронних листів для продажу, які отримують відповіді. Отримайте консультації електронної пошти за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу, досліджуйте потенційного клієнта, не виходячи з папки "Вхідні", перевірте, чи потрапить ваш електронний лист у СПАМ, подивіться, як він виглядає на мобільному пристрої, а також багато іншого. SDR та AE від найбільших світових компаній використовують Lavender для підвищення кількості відкритих і подвійних відповідей. Якщо ви отримаєте відповідь, ви, швидше за все, домовитеся про зустріч і укладете угоду.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Upscale
upscale.ai
Upscale — це платформа для залучення до продажу, яка автоматизує охоплення продажів за допомогою кількох каналів, таких як електронна пошта, телефонні дзвінки, LinkedIn, текстові повідомлення тощо. Наша уніфікована платформа, що керується даними, допомагає спростити рутинну роботу та дозволяє вашій команді з продажів зосередитися на тому, що справді важливо – укладенні угод. - Багатоканальний охоплення (електронна пошта, дзвінок, LinkedIn, WhatsApp, SMS, голосова пошта) - Інтелектуальні тригери для автоматизації та економії часу - Простий у використанні інтерфейс - Безкоштовна цілодобова підтримка по телефону, чату та електронною поштою - Безкоштовна інтеграційна підтримка для успіху - Інтеграція з Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha тощо.
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комунікаційними каналами, включаючи телефонні дзвінки VoIP, текстові SMS-повідомлення та електронну пошту. Це дає змогу малим і середнім підприємствам керувати всіма розмовами з клієнтами з єдиної інформаційної панелі, полегшуючи відстеження взаємодії, визначаючи пріоритетність потенційних клієнтів і запитів у службу підтримки, а також забезпечуючи своєчасні подальші дії для команд продажів і підтримки. Aloware також може похвалитися TCPA-сумісним Power Dialer, який допомагає агентам максимізувати продуктивність дзвінків, не боячись випадкового набору номерів DNC або бути позначеним як "шахрайство". Останнім доповненням до переліку конкурентоспроможних функцій Aloware є його власний чат-бот AlohaBot зі штучним інтелектом у програмі, який не вимагає інтеграції сторонніх програм, що робить його плавнішим, швидшим і найдосконалішим на ринку. У поєднанні з легендарною програмою Sequence+, яка дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси та запускати такі дії, як SMS/MMS, дзвінки та кампанії електронною поштою, Aloware надає малим і середнім підприємствам універсальний комунікаційний інструмент, щоб отримати найгострішу перевагу в своїх галузях.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-якому етапі клієнтського шляху. Ми допомагаємо компаніям збільшувати доходи, підвищувати операційну ефективність і збагачувати їхній шлях до цифрових клієнтів, не вимагаючи великих інвестицій чи додаткової кількості персоналу. Наші багатомовні голосові помічники зі штучним інтелектом успішно автоматизували мільйони розмов між бізнес-клієнтами для малого та середнього бізнесу та підприємств у різних галузях, включаючи фінансові послуги, охорону здоров’я, страхування, електронну комерцію тощо. Curious Thing — це єдина технологія голосового штучного інтелекту, яка підтримує швидке розгортання в різних випадках використання: підтримка платежів, обробка запитів, запис на зустріч, обробка поширених запитань, кваліфікація потенційних клієнтів тощо.
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте та діліться зустрічами — додатки не потрібні! Основні функції: - Підсумки нарад на основі штучного інтелекту доступні миттєво, коли ви покладете слухавку - Елементи дій на основі штучного інтелекту (пропонуються в режимі реального часу) - MeetingGPT, запитання та відповіді на нарадах на основі штучного інтелекту - Підсумки нарад Catch Me Up - Проводьте чудові відеозустрічі в ваш веб-переглядач - Записуйте та транскрибуйте одним клацанням миші, навіть якщо ви використовуєте безкоштовний план - Співпрацюйте над порядком денним і нотатками зустрічі в режимі реального часу (включаючи завдання) - Шукайте кожне коли-небудь сказане слово в усьому вмісті вашої зустрічі - Інтеграція Zapier - Кліп зустрічі моменти та діліться для миттєвого контексту - Зробіть зустрічі більш інклюзивними за допомогою відстеження часу розмови, емодзі, підняття рук тощо. Спробуйте Vowel безкоштовно сьогодні!
OneMob
onemob.com
OneMob-це найвища платформа "все в одному" для створення, обміну та відстеження красивих мікросів за лічені секунди! Незалежно від того, що ви в продажах, маркетинг, успіх клієнтів чи творця вмісту, Onemob має все необхідне для підвищення роботи та привернення більшої уваги, залучення та відповідей. Завдяки потужному виробнику мікросайту OneMOB, завантажувачем вмісту та функціями управління ви можете легко створити приголомшливі, індивідуальні мікросайти, які демонструють ваш бренд та вміст професійним та захоплюючим способом. Ви отримаєте доступ до широкого спектру шаблонів та параметрів тегів, щоб налаштувати ваші мікросайти, щоб відповідати вашому бренду та орієнтуватися на вашу аудиторію. Але це ще не все - Onemob укомплектований функціями, які допоможуть вам створити, ділитися та відстежувати свій вміст, як професіонал. Ви можете створити відео в ході з мобільним, веб-рекордером Onemob та екраном та використовувати вбудований Teleprompter та інструменти редагування відео, щоб вдосконалити ваш вміст. Плюс до того, за допомогою відео затверджень та відстеження взаємодії ви можете точно побачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригує свою стратегію. OneMob безперешкодно інтегрується зі своїм існуючим технологічним стеком, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot тощо, та інтеграцію вмісту із Zoom, Google Drive, Box та Dropbox. З рідним плагіном для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce та Insidesales ви можете легко створювати та ділитися вмістом прямо з улюблених інструментів електронної пошти та продажів. І найкраща частина - ви можете розпочати роботу з OneMob безкоштовно! Його безкоштовний план пропонує доступ до багатьох його основних функцій, тому ви можете спробувати OneMob без ризику та подивитися, як він може трансформувати вашу вмістну гру.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для спрощення й оптимізації процесів пошуку продажів для компаній. Серед основних функцій Regie.ai використовує Generative AI для полегшення автоматичної ідентифікації та залучення цільових облікових записів і контактів, навіть тих, яких ще немає у вашій системі CRM. Інструмент спрямований на те, щоб зробити повідомлення більш специфічними для бренду та контексту для кожного одержувача, що сприяє більш ефективному охопленню та залученню. Regie.ai також визначає пріоритетність охоплення на основі даних про зацікавленість і наміри, щоб забезпечити більш точне націлювання під час активних циклів купівлі. Унікальною особливістю цього інструменту є його здатність змінювати інтенсивність охоплення залежно від рівня залучення покупців. Отже, дуже зацікавлені покупці отримують постійний потік комунікацій, тоді як незаангажовані потенційні клієнти виховуються повільніше, поки вони не будуть готові до продажу, захищаючи здоров’я вашої бази даних і покращуючи час для зустрічей. Regie.ai можна концептуалізувати як віртуальних представників з розвитку продажів (SDR), які працюють цілодобово, без потреби в додаткових людських ресурсах або сторонньому аутсорсингу. Платформа підтримує низку варіантів використання, таких як холодний вихід, залучення LinkedIn, підтримка продажів, відповідь на вхідні потенційні клієнти, вихідні на вхідні, розширення клієнтів тощо. Крім того, інструмент спрощує вашу стратегію отримання доходів шляхом інтеграції з основними системами RevTech, щоб допомогти автоматизувати бронювання зустрічей відділу продажів.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші електронні листи та готуватися до завтрашніх дзвінків. CSM у всьому світі відчувають менше стресу, використовуючи UpdateAI, і вони вперше виявляють, що виграють війну з адміністративною роботою.
EverReady
everready.ai
Продажі поштових скриньок - це золота жила. Компанії не усвідомлюють кількості та якості інформації про потенційних клієнтів і клієнтів, яку мають продажі. EverReady — це автономне та інтелектуальне рішення, яке автоматично отримує в CRM усі пов’язані з бізнесом дані, які лежать бездіяльно в поштових скриньках, розкладках і телефонах торгових представників, на яких компанія не використовує. Отримайте висококваліфікованих контактів для своїх продажів і маркетингових операцій, щоб убезпечити свої знання про бізнес
Zopto
zopto.com
Охоплення продажів за всіма каналами, зростання на автопілоті Ми допомагаємо тисячам клієнтів спростити пошук потенційних клієнтів і розвивати свій бізнес у масштабований і передбачуваний спосіб, використовуючи Multi-Touch Smart Workflows у LinkedIn та електронній пошті.
Squaretalk
squaretalk.com
Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопов’язану екосистему для бізнес-комунікацій, ми також можемо надавати індивідуальні рішення. Axiom — наша повнофункціональна хмарна АТС. Інтегрована з деякими з провідних світових CRM, Axiom надає комунікаційним центрам інструменти, необхідні для надання персоналізованих послуг клієнтам у всьому світі. Здійснюйте дзвінки одним клацанням миші, керуйте трафіком викликів безпосередньо з вашої CRM. Переглядайте інформацію про абонента та історію покупок під час кожного дзвінка, записуйте всі дзвінки та прив’язуйте їх до своєї CRM. Axiom також надає широкі можливості для адміністраторів, щоб відстежувати дзвінки та агентів у режимі реального часу, шепотіти поради агентам або приймати дзвінки, якщо це необхідно. Інтелектуальний номеронабирач Matrix підтримує необмежену кількість агентів всього за 25 доларів США за користувача. Завдяки користувальницьким інтерфейсам менеджера та агента та інформаційним панелям у реальному часі Matrix може обробляти до 1000 каналів одночасно. Matrix від Squaretalk інтегровано з усіма вашими інструментами для створення потенційних клієнтів, включаючи цільові сторінки, CRM, афілійовані сайти та списки. Matrix аналізує ваші потенційні клієнти та контакти та готує їх до контакту, виявляючи активні телефонні номери та оптимізуючи їх для часових поясів. Використовуючи кампанії з широкими можливостями конфігурації, потенційні клієнти набираються у спосіб, який найкраще відповідає потребам маркетингової діяльності. Зруйнуйте свої кампанії та покращте час розмови до 400%! Ви ніколи не бачили такого номеронабирача. Express — це багатоканальне рішення для обміну повідомленнями, яке надає ще більше способів зв’язку з клієнтами та гарантує, що наші клієнти ніколи не пропустять можливість продовжити розмову, вирішити проблему чи надати своєчасну підтримку. Express дозволяє компаніям і контакт-центрам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою будь-якого пристрою на платформі, якій вони віддають перевагу. Починаючи з SMS, платформа незабаром включатиме WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram і WeChat. Рись. Рівень інтеграції в режимі реального часу без коду, який дозволить організаціям легко об’єднати всі свої платформи та інструменти бізнес-комунікацій. Не потребуючи спеціальних знань або часу на розробку, Lynx розширює можливості контакт-центрів і BPO, роблячи інтеграцію та автоматизацію складних комунікаційних систем такою ж простою, як використання програми. Завдяки Lynx наші клієнти матимуть можливість брати участь у тендері майже на будь-який контракт, оскільки Lynx забезпечує безпечний доступ до понад 100 бізнес-додатків, прозору передачу даних і оптимізацію робочої сили. Це величезна перемога для BPO.
Laxis
laxis.com
Націлений на оптимізацію розмов із клієнтами, Laxis — це AI Meeting Assistant, створений для того, щоб допомогти командам із доходів отримувати ключову інформацію під час їхньої взаємодії та підвищувати ефективність у різних комерційних сферах. Інструмент використовує систему штучного інтелекту, щоб записувати, транскрибувати та пропонувати точну дистиляцію основних моментів, які обговорювалися під час зустрічей з клієнтами, гарантуючи, що жодна критична деталь не буде упущена. Інструмент є корисним для різних професіоналів, у тому числі відділів продажів, маркетингу, розвитку бізнесу, менеджерів проектів і дизайнерів продуктів і UX, оскільки він допомагає в різних сферах, таких як дослідження ринку, відстеження нотаток портфоліо, фіксація вимог і діяльності клієнтів тощо. Особливістю Laxis є його здатність до інтеграції з різними платформами, включаючи відеоконференції та системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), де автоматично вводяться дії та дії клієнтів. Він може автоматично генерувати підсумки зустрічей і подальші електронні листи, а також дозволяє користувачам одним клацанням миші зберігати вимоги клієнтів, дії та підсумки зустрічей у вашій CRM. Користувачі також можуть отримати релевантну інформацію з окремих зустрічей або груп зустрічей. Завдяки включенню мовних налаштувань Laxis підтримує багатомовну взаємодію, гарантуючи точну транскрипцію зустрічей у реальному часі та детальне ведення записів багатомовних взаємодій. Це також дозволяє користувачам змінювати призначення аудіовмісту, як-от подкасти, вебінари та зустрічі, одним клацанням миші.
FlashIntel
flashintel.ai
Розблокуйте мережу з понад 1 мільярда потенційних клієнтів. Використовуйте робочі процеси на основі штучного інтелекту для оптимізації взаємодії та швидшого закриття угод з ідеальними покупцями.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — це програмне забезпечення для цифрових торгових залів на базі штучного інтелекту, яке допомагає командам продажів створювати гіперперсоналізовані торгові зали, які залучатимуть покупців і підвищуватимуть шанси на закриття угод. За допомогою Dealintent ви можете використовувати штучний інтелект, щоб розкривати особистість покупця, ідентифікувати угоди з високим наміром у вашому розробці та підвищувати взаємодію зі своїми покупцями. Якщо ви є частиною команди продажів b2b, ви можете використовувати Dealintent для: Збагачення угод: дізнавайтеся професійні та особистісні відомості про своїх покупців за допомогою штучного інтелекту. Dealintent позбавляє вас необхідності шукати на кількох платформах, як-от LinkedIn або в Інтернеті, і робить доступними для вас відповідні контакти покупців і інформацію про компанію за лічені секунди. Створення цифрових рекламних пропозицій: Dealintent замінює рекламні пропозиції, надіслані як вкладені файли електронної пошти, фірмовими та персоналізованими інтерактивними цифровими рекламними пропозиціями. Пропозиції, які використовуються як цифрові торгові кімнати, дозволяють командам продажів ділитися з покупцями взаємним планом продажів, відстежувати дії покупців і акції та підтримувати постійний зв’язок із покупцями через чат, дзвінки та зустрічі для кращої конверсії. Підвищення точності прогнозу: Dealintent допомагає відділам продажів визначати наміри покупця на основі активності покупця, частки пропозицій, виконання спільного плану дій щодо продажу тощо. Це дає точніші прогнози продажів, які базуються на активності покупця та рівні залучення.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM працює як рампа до HubSpot і розкриває Dark Pipeline без сховища даних. Перетворіть потенційних клієнтів із продукту на клієнтів. Humanic автоматизує активацію та адаптацію ваших вхідних потенційних клієнтів у великих масштабах і з точністю. Немає більше нескінченної сегментації користувачів і налаштування кампаній вручну.
Clari
clari.com
Платформа отримання прибутку від Clari покращує ефективність, передбачуваність і зростання всього процесу отримання прибутку. Clari надає відділам доходів повний контроль над їхнім бізнесом, щоб керувати суворістю процесів, узгоджувати покупців і продавців, виявляти ризики та можливості, підвищувати точність прогнозів і підвищувати загальну ефективність. Сотні тисяч професіоналів із доходів у провідних компаніях, зокрема Okta, Adobe, Workday, Zoom і Finastra, використовують Clari, щоб зробити свій процес отримання прибутку більш зв’язаним, ефективним і передбачуваним. Відвідайте нас на clari.com і слідкуйте за нами @clari на LinkedIn.
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки нашій запатентованій технології штучного інтелекту People.ai дозволяє командам продажів чітко бачити, кого залучати в кожному зі своїх облікових записів і що саме робити, щоб забезпечити найприбутковіші угоди. Такі компанії, як AppDynamics, DataRobot, Okta та Zoom, знають, що люди купують у людей, і тому люди купують у People.ai.
Aircover.ai
aircover.ai
Збільшуйте дохід за допомогою помічника з продажу AI під час кожного виклику Aircover — це коучинг із продажу під час зустрічі в реальному часі на основі штучного інтелекту. Інтегруйте свій посібник із продажів у віртуальні наради та використовуйте функцію «точно вчасно», щоб збільшити дохід і продуктивність.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому електронному магазині. Інтеграція з chatGPT для більш гуманізованого досвіду роботи з нашим чат-ботом.
Penny AI
pennyapp.com
Penny експоненціально збільшує дохід за рахунок повторюваного досвіду консультантів і лідерів, надаючи вам дані та розуміння з необхідною швидкістю інновацій. Penny розроблено, щоб допомогти продавцям-консультантам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати робочі процеси продажів за допомогою штучного інтелекту (AI) і технології машинного навчання. Це дозволяє командам маркетингу та продажів розраховувати показники відтоку клієнтів, відстежувати ринкові тенденції та визначати можливості для оптимізації залучення клієнтів
Air AI
air.ai
100 000 представників відділу продажів і обслуговування клієнтів одним натисканням кнопки. Представляємо перший у світі штучний інтелект, який може здійснювати 10-40-хвилинні телефонні дзвінки, які звучать як СПРАВЖНЯ людина, з необмеженою пам’яттю, ідеальним запам’ятовуванням і можуть автономно виконувати дії в більш ніж 5000 програмах. Він може виконувати всю роботу штатного агента без необхідності навчання, керування чи мотивації. Він просто працює 24/7/365.
Momentum
momentum.io
Momentum — це платформа без коду для автоматизації робочих процесів продажів. Завдяки впровадженню в існуючі інструменти, орієнтовані на продажі, від Slack і Salesforce до Asana й Outreach, Momentum дає команді з доходів будівельні блоки для операційної реалізації рухів продажів і підвищення ефективності. Завдяки попередньо зібраним рецептам, включаючи кімнати угод Slack, схвалення відділу угод і автоматичний запис файлів і нотаток у можливості, угоди укладаються швидше, з кращою підзвітністю та співпрацею.
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