Точно так само, як і за допомогою фізичної лінійки, компаса та транспортира.

Вебсайт: robocompass.com

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