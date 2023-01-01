Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як саме люди використовують ваш сайт.

Вебсайт: inspectlet.com

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