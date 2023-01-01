WebCatalog
Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Inspectlet» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як саме люди використовують ваш сайт.

Вебсайт: inspectlet.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Inspectlet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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