Verfacto is marketing analytics for eCommerce that speaks in human language. See the full picture of your marketing and get daily insights on how to improve it. Forget about boring graphs and useless data, focus on business.

Вебсайт: verfacto.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Verfacto». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.