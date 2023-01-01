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Artful Agenda

Artful Agenda

artfulagenda.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Це цифровий планувальник, на який чекали шанувальники паперових планів! Він поєднує в собі онлайн-функціональність із зовнішнім виглядом, відчуттям і задоволенням фізичного планувальника. Artful Agenda робить планування приємним! Ви відчуєте натхнення, користуючись цим календарем, оскільки він настроюється, стильний та інтуїтивно зрозумілий!

Вебсайт: artfulagenda.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Artful Agenda». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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