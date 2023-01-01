XDA Developers була заснована розробниками для розробників. Тепер це цінний ресурс для людей, які хочуть максимально використати свої мобільні пристрої, починаючи від налаштування зовнішнього вигляду та додавання нових функцій.

Вебсайт: xda-developers.com

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