WebCatalog
tango

tango

tango.me

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «tango» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Подивіться, хто веде пряму трансляцію на Tango поблизу вас! Познайомтеся з людьми у своїй спільноті або змініть налаштування та виберіть, кого ви бажаєте бачити у прямому ефірі!

Вебсайт: tango.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «tango». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Skout

Skout

skout.com

GetSetUp

GetSetUp

getsetup.io

Hakuna

Hakuna

hakuna.live

Meetup

Meetup

meetup.com

TwitCasting

TwitCasting

twitcasting.tv

MeetMe

MeetMe

meetme.com

BIGO LIVE

BIGO LIVE

bigo.tv

Gatherly

Gatherly

gatherly.io

Waplog

Waplog

waplog.com

Quartz

Quartz

qz.com

Change.org

Change.org

change.org

Moviefone

Moviefone

moviefone.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності