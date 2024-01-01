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RichRelevance

RichRelevance

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Вебсайт: richrelevance.com

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RichRelevance is the global leader in experience personalization, driving digital growth and brand loyalty for more than 200 of the world’s largest B2C and B2B brands and retailers. The company leverages advanced AI technologies to bridge the experience gap between marketing and commerce to help digital marketing leaders stage memorable experiences that speak to individuals – at scale, in real time, and across the customer lifecycle.

Категорії:

Business
Двигуни персоналізації

Вебсайт: richrelevance.com

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Альтернативи

Amplitude

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Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Iterable

Iterable

iterable.com

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