Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RichRelevance» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RichRelevance is the global leader in experience personalization, driving digital growth and brand loyalty for more than 200 of the world’s largest B2C and B2B brands and retailers. The company leverages advanced AI technologies to bridge the experience gap between marketing and commerce to help digital marketing leaders stage memorable experiences that speak to individuals – at scale, in real time, and across the customer lifecycle.

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