Remix Project — це платформа для інструментів розробки, які використовують архітектуру плагінів. Він охоплює підпроекти, включаючи Remix Plugin Engine, Remix Libraries і, звичайно, Remix IDE. Remix IDE — це веб-додаток із відкритим кодом і настільний комп’ютер. Він забезпечує швидкий цикл розробки та має багатий набір плагінів з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом. Remix використовується протягом усього шляху розробки контракту з мовою Solidity, а також як ігровий майданчик для вивчення та навчання Ethereum.

Вебсайт: github.com

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