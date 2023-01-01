WebCatalog
Remix IDE

Remix IDE

github.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Remix IDE» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Remix Project — це платформа для інструментів розробки, які використовують архітектуру плагінів. Він охоплює підпроекти, включаючи Remix Plugin Engine, Remix Libraries і, звичайно, Remix IDE. Remix IDE — це веб-додаток із відкритим кодом і настільний комп’ютер. Він забезпечує швидкий цикл розробки та має багатий набір плагінів з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом. Remix використовується протягом усього шляху розробки контракту з мовою Solidity, а також як ігровий майданчик для вивчення та навчання Ethereum.

Вебсайт: github.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Remix IDE». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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