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OpenZeppelin є провідним постачальником інструментів безпеки, послуг і бібліотек для розробників блокчейнів. Їхня місія полягає в мінімізації ризику запуску та масштабування додатків на основі смарт-контрактів. OpenZeppelin користується довірою багатьох провідних блокчейн-проектів, вона провела понад 400 аудитів і забезпечила заблоковану вартість понад 15 мільярдів доларів. Їхні контракти та бібліотеки використовуються на 100% з 20 найкращих протоколів DeFi.

Вебсайт: openzeppelin.com

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