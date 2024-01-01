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QRPlus

QRPlus

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: qrplus.com.br

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QRPlus» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

З QRPlus у вас немає обмежень. Усі згенеровані тут QR-коди працюватимуть вічно, не мають терміну дії та не мають обмежень на читання, як інші генератори в Інтернеті. Згенеровані QR-коди є статичними, тому ви завжди матимете однаковий результат читання. Будьте певні! Усі створені тут QR-коди на 100% безкоштовні та можуть використовуватися для будь-яких цілей без додаткових витрат. Це включає всі комерційні цілі та навіть друк. QRPlus забезпечує зображення високої роздільної здатності та якості друку. Створюючи тут свій QR-код, ви можете зберегти його як зображення PNG, а також у векторному форматі (SVG), щоб отримати найкращу якість під час друку. Ми рекомендуємо векторний формат, щоб отримати ідеальний результат друку, який можна використовувати в усіх сучасних графічних програмах.

Категорії:

Utilities
Програмне забезпечення для генерації QR-коду

Вебсайт: qrplus.com.br

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QRPlus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

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