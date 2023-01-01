clieent® CRM

Client® CRM виступає в ролі продавця-консультанта. Ви дбаєте про стратегічну діяльність, ви зосереджуєтеся на створенні цінності для свого клієнта, а клієнт піклується про все інше за вас. Ви ніколи не забудете надіслати пропозицію, відписатись або привітати свого клієнта з особливою датою.

Вебсайт: clieent.com

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