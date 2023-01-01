Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Portugol Webstudio» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Portugol Webstudio народилася як адаптація Portugol Studio та потреби зробити її доступною будь-де. Оскільки кілька мов програмування вже мають компілятори для браузерів, чому б не зробити один для Portugol?

Вебсайт: portugol-webstudio.cubos.io

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