WebCatalog
Passpack

Passpack

passpack.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Passpack» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Менеджер командних паролів Надійні функції керування паролями Високонадійна модель «нульового знання» Найкраща цінність для малого та середнього бізнесу Важливість командного керування паролями для компаній Безпечний спільний доступ до проектів, даних і програм має вирішальне значення для забезпечення співпраці, особливо між віддалених членів команди. Passpack надає переконливу цінну пропозицію для бізнесу як платформа-агностик

Вебсайт: passpack.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Passpack». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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