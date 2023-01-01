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Parafrasear

Parafrasear

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Вебсайт: parafrasear.org

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«Перефразування онлайн» — це абсолютно безкоштовний інструмент для перефразування, який може змінювати слова, речення та навіть абзаци.

Вебсайт: parafrasear.org

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