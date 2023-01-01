Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Parafrasear» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

«Перефразування онлайн» — це абсолютно безкоштовний інструмент для перефразування, який може змінювати слова, речення та навіть абзаци.

Вебсайт: parafrasear.org

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