WebCatalog
ITIKsoft

ITIKsoft

itiksoft.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ITIKsoft» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Програмне забезпечення для керування, яке справді створює покращення. Наш набір для управління допомагає директорам і менеджерам покращити спосіб керування своєю командою, будучи інструментом для кращого узгодження, координації та спілкування.

Вебсайт: itiksoft.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ITIKsoft». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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