Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ATRESplayer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ATRESplayer — це платформа для перегляду телепередач у прямому ефірі від Atresmedia, де ви знайдете найкращий вміст серіалів, фільмів, програм і документальних фільмів від Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega та Atreseries. На нашій телевізійній платформі за запитом ви можете знайти найкращі національні та міжнародні серіали, мильні опери, фільми, програми, документальні фільми чи дитячий контент, а також отримати доступ до останніх національних і спортивних новин.

Вебсайт: atresplayer.com

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