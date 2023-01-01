Mastermind — це онлайн-академія, де ми навчаємо наших студентів апаратному забезпеченню, програмуванню, кібербезпеці, робототехніці, створенню контенту, модифікації, операційним системам і багато іншого.

Вебсайт: mastermind.ac

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