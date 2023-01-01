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Kiosko y más

Kiosko y más

kioskoymas.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Kiosko y Más — це важлива програма для газет і журналів. За допомогою одного облікового запису отримайте доступ до понад 500 видань, зокрема El País, ABC, Cinco Días, La Vanguardia та багато інших. Читайте свою улюблену пресу зі свого мобільного телефону, планшета чи комп’ютера.

Вебсайт: kioskoymas.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kiosko y más». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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