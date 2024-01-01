Ordergroove

Ordergroove

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Вебсайт: ordergroove.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа підписки Ordergroove допомагає інноваційним брендам і роздрібним торговцям будувати постійні високоприбуткові відносини зі своїми клієнтами, перетворюючи одноразові покупки на повторювані транзакції. Бренди, які швидко розвиваються, як-от Dollar Shave Club, The Honest Company та OLLY, покладаються на гнучку платформу підписки Ordergroove, штучний інтелект та неперевершений досвід споживачів, щоб налагодити та підтримувати свої постійні стосунки з доходами. Ordergroove не залежить від платформи та легко інтегрується з усіма провідними платформами електронної комерції, включаючи Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud і Magento.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для керування підпискою

Вебсайт: ordergroove.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ordergroove». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Younium

Younium

younium.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Paddle

Paddle

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