Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ordergroove» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа підписки Ordergroove допомагає інноваційним брендам і роздрібним торговцям будувати постійні високоприбуткові відносини зі своїми клієнтами, перетворюючи одноразові покупки на повторювані транзакції. Бренди, які швидко розвиваються, як-от Dollar Shave Club, The Honest Company та OLLY, покладаються на гнучку платформу підписки Ordergroove, штучний інтелект та неперевершений досвід споживачів, щоб налагодити та підтримувати свої постійні стосунки з доходами. Ordergroove не залежить від платформи та легко інтегрується з усіма провідними платформами електронної комерції, включаючи Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud і Magento.

Вебсайт: ordergroove.com

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