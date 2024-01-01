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Програмне забезпечення для аналізу підписокc - Найпопулярніші застосунки

Рішення для аналітики підписки дозволяють компаніям відстежувати ефективність своїх моделей підписки. Це програмне забезпечення в основному використовується постачальниками SaaS, які пропонують свої продукти через щомісячну підписку, а не традиційне постійне ліцензування. У той час як моделі підписки надають клієнтам більшу гнучкість, постачальники повинні постійно стимулювати клієнтів зберігати свої підписки. Команди продажів використовують аналітику підписок, щоб оцінити успішність своїх стратегій продажів і виявити нові можливості для бізнесу. Крім того, фінансові відділи використовують це програмне забезпечення для оцінки прибутку, отриманого від нових і існуючих клієнтів. Інвестори також використовують аналітику підписок, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо інвестування в компанії, що займаються програмним забезпеченням.

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Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.

Adapty

Adapty

adapty.io

Універсальний сервіс для підписок у програмі. Розробляйте, оптимізуйте та розвивайте додатки за допомогою підтримки iOS, Android, React Native, Flutter, Unity та Web.

ChartMogul

ChartMogul

chartmogul.com

Перша в світі платформа даних про підписку. Платформа даних підписки ChartMogul спрощує консолідацію та очищення ваших платіжних даних, а потім аналізує їх як професіонал за допомогою передової аналітики підписок.

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.

RevenueCat

RevenueCat

revenuecat.com

Підписка через програму стала легкою. RevenueCat дозволяє легко впроваджувати підписки в додатках і керувати ними, аналізувати дані клієнтів і збільшувати постійний дохід на iOS, Android і в Інтернеті.

Qonversion

Qonversion

qonversion.io

Платформа передплатних даних для компаній, які орієнтуються на мобільні пристрої. Інфраструктура міжплатформної підписки, тестування a/b, аналітика доходів, автоматизація залучення та інтеграція – все в одному місці для швидшого розвитку вашого додатка.

Baremetrics

Baremetrics

baremetrics.com

Baremetrics — це аналітика підписок і статистика: одним клацанням миші ви отримаєте сотні цінних показників і бізнес-аналитики!

EQUP

EQUP

equp.com

Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».

Smartrr

Smartrr

smartrr.com

Smartrr створює передплату преміум-класу для брендів DTC за допомогою рішення для членства з повним набором послуг, яке максимізує життєву цінність ваших підписників.

Apphud

Apphud

apphud.com

Інфраструктура підписок у програмі, на яку можна покластися. Apphud пропонує розумніший спосіб створювати та розвивати мобільні програми за допомогою підписок у програмі. Спрощуючи розробку, надаючи дані в реальному часі та інструменти для збільшення прибутку.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

Appflow.ai

Appflow.ai

appflow.ai

Appflow.ai is an in-app subscription analytic platform, features including: · Cross-platforms subscription performance in one place · Subscription cohort analysis and funnel analysis in real time · Coding-free A/B testing for pricing and paywall · Coding-free remote configuration for pushing notific...

Subscript

Subscript

subscript.com

It's time to wave goodbye to old school billing and analytics software! Meet Subscript: the modern, flexible way for B2B SaaS companies to automate their invoicing, revenue recognition, and analytics. Finance leaders love Subscript because it saves their teams 20+ hours per month, helps them collect...

TrueRev

TrueRev

truerev.com

TrueRev — це повністю адаптивна платформа для виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. TrueRev, створений у співпраці з провідними світовими компаніями SaaS і фінансовими лідерами, допомагає компаніям керувати, відстежувати та максимізувати дохід від підписки. Інтегрований у такі ф...

Ordergroove

Ordergroove

ordergroove.com

Платформа підписки Ordergroove допомагає інноваційним брендам і роздрібним торговцям будувати постійні високоприбуткові відносини зі своїми клієнтами, перетворюючи одноразові покупки на повторювані транзакції. Бренди, які швидко розвиваються, як-от Dollar Shave Club, The Honest Company та OLLY, покл...

Maxio

Maxio

maxio.com

У Maxio ми допомагаємо компаніям B2B SaaS відкрити наступний етап зростання. Наша платформа фінансових операцій розроблена для вирішення унікальних фінансових завдань B2B SaaS, включаючи виставлення рахунків, керування підписками, визнання доходів і витрат, а також показники й аналітику SaaS. Ми вва...

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...

Conjura

Conjura

conjura.com

Conjura дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей і корисної інформації для компаній електронної комерції.

SubscriptionFlow

SubscriptionFlow

subscriptionflow.com

Прискоріть прибуток за допомогою програмного забезпечення для керування підписками. Прискорення агресивного зростання компаній із одночасним покращенням показників активації, конверсії, утримання та розширення облікових записів із більшою залученістю клієнтів.

Vindicia

Vindicia

vindicia.com

Vindicia, компанія Amdocs, є світовим лідером в управлінні підписками та регулярними доходами.

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