Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для аналізу підписокc - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Рішення для аналітики підписки дозволяють компаніям відстежувати ефективність своїх моделей підписки. Це програмне забезпечення в основному використовується постачальниками SaaS, які пропонують свої продукти через щомісячну підписку, а не традиційне постійне ліцензування. У той час як моделі підписки надають клієнтам більшу гнучкість, постачальники повинні постійно стимулювати клієнтів зберігати свої підписки. Команди продажів використовують аналітику підписок, щоб оцінити успішність своїх стратегій продажів і виявити нові можливості для бізнесу. Крім того, фінансові відділи використовують це програмне забезпечення для оцінки прибутку, отриманого від нових і існуючих клієнтів. Інвестори також використовують аналітику підписок, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо інвестування в компанії, що займаються програмним забезпеченням.