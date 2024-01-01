Програмне забезпечення для керування прибутком від підписки - Найпопулярніші застосунки
Компанії використовують програмне забезпечення для керування прибутком від підписки, щоб відстежувати продажі продуктів і послуг на основі підписки, наприклад SaaS. Це програмне забезпечення допомагає визначити найвигідніші плани передплати та фактори, що впливають на утримання та відтік клієнтів. Команди продажів використовують ці рішення проактивно, щоб пом’якшити проблеми, які можуть призвести до скасування підписки. Менеджери з продажу використовують це програмне забезпечення для відстеження ефективності продажів, залучення нових клієнтів і утримання існуючих. Крім того, бухгалтери та контролери використовують дані про доходи від підписки, щоб оцінити фінансовий стан компанії. Програмне забезпечення для керування прибутком від підписки може пропонуватися як окремий продукт або як частина ширшого пакету для керування підпискою. Якщо продається окремо, він має інтегруватися з програмним забезпеченням для керування підписками та аналітики підписок.
Запит на новий застосунок
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Zoho Billing
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.
Adapty
adapty.io
Універсальний сервіс для підписок у програмі. Розробляйте, оптимізуйте та розвивайте додатки за допомогою підтримки iOS, Android, React Native, Flutter, Unity та Web.
Sage Intacct
intacct.com
Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Younium
younium.com
Younium — це універсальна платформа для ведення бізнесу з масштабованою підпискою. Він включає керування підпискою, виставлення рахунків за підписку, платежі, фінанси та інформаційні панелі підписки для компаній B2B.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
Recurly
recurly.com
Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.
RevenueCat
revenuecat.com
Підписка через програму стала легкою. RevenueCat дозволяє легко впроваджувати підписки в додатках і керувати ними, аналізувати дані клієнтів і збільшувати постійний дохід на iOS, Android і в Інтернеті.
Regpack
regpack.com
Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.
Qonversion
qonversion.io
Платформа передплатних даних для компаній, які орієнтуються на мобільні пристрої. Інфраструктура міжплатформної підписки, тестування a/b, аналітика доходів, автоматизація залучення та інтеграція – все в одному місці для швидшого розвитку вашого додатка.
EQUP
equp.com
Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».
Abowire
abowire.com
Не використовуйте бухгалтерське програмне забезпечення для керування своїми підписками. Зробіть це правильно з Abowire! Abowire — це німецька Abo-платформа для продажу підписок у Європі. Збільште регулярний дохід і зменшіть техніко-операційні витрати в 4 рази. Керуйте реєстрацією передплатників, пла...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високое...
Apphud
apphud.com
Інфраструктура підписок у програмі, на яку можна покластися. Apphud пропонує розумніший спосіб створювати та розвивати мобільні програми за допомогою підписок у програмі. Спрощуючи розробку, надаючи дані в реальному часі та інструменти для збільшення прибутку.
Leapfin
leapfin.com
Одна платформа доходів. Одне місце одне схема. Платформа фінансових даних Leapfin і Revenue Subledger надають вашим командам з фінансів, ІТ і систем точні та доступні фінансові дані.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Stax Bill
staxbill.com
Stax Bill автоматизує повторення, щоб ви могли зосередитися на великій картині. Завдяки спрощенню всіх аспектів виставлення рахунків за підписку та керування ним, автоматизації повторюваного виставлення рахунків, платежів і визнання доходу, підприємства можуть оптимізувати керування життєвим циклом ...
Glassfy
glassfy.io
Glassfy SDK надає вам інфраструктуру підписки в додатку, події підписки користувача в режимі реального часу та готові інструменти збільшення доходу на iOS, Android і в Інтернеті.
Subscript
subscript.com
Настав час попрощатися зі старим програмним забезпеченням для виставлення рахунків і аналітики! Зустрічайте Subscript: сучасний, гнучкий спосіб для компаній B2B SaaS автоматизувати виставлення рахунків, визнання доходу та аналітику. Фінансові керівники люблять Subscript, тому що він економить їхнім ...
Rebillia Platform
rebillia.com
Повністю настроюваний, гнучкий і масштабований механізм регулярних замовлень і підписок на рівні підприємства, який підходить для будь-якого бізнесу. Rebillia надає інструменти, необхідні для створення унікальної моделі підписки та безперебійного процесу реєстрації для клієнтів, зокрема: - Повністю ...
TrueRev
truerev.com
TrueRev — це повністю адаптивна платформа для виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. TrueRev, створений у співпраці з провідними світовими компаніями SaaS і фінансовими лідерами, допомагає компаніям керувати, відстежувати та максимізувати дохід від підписки. Інтегрований у такі ф...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar — це платформа Quote-to-cash у Нью-Йорку, яка може автоматизувати складні рахунки на основі передплати та використання, керувати дебіторською заборгованістю, надавати аналітику, налаштовувати гнучкі робочі процеси визнання доходу та автоматизувати вимірювання даних про використання. Zenskar ...
Freemius
freemius.com
Freemius — це новий стандарт у продажу програмного забезпечення, плагінів, тем, шаблонів і SaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
Платформа підписки Ordergroove допомагає інноваційним брендам і роздрібним торговцям будувати постійні високоприбуткові відносини зі своїми клієнтами, перетворюючи одноразові покупки на повторювані транзакції. Бренди, які швидко розвиваються, як-от Dollar Shave Club, The Honest Company та OLLY, покл...
Maxio
maxio.com
У Maxio ми допомагаємо компаніям B2B SaaS відкрити наступний етап зростання. Наша платформа фінансових операцій розроблена для вирішення унікальних фінансових завдань B2B SaaS, включаючи виставлення рахунків, керування підписками, визнання доходів і витрат, а також показники й аналітику SaaS. Ми вва...
Cleeng
cleeng.com
Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників
Recharge
rechargepayments.com
Рішення для зростання для брендів, які першочергово підписуються. Понад 20 000 найбільш інноваційних брендів електронної комерції використовують Recharge, щоб збільшити та зберегти свою клієнтську базу.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Прискоріть прибуток за допомогою програмного забезпечення для керування підписками. Прискорення агресивного зростання компаній із одночасним покращенням показників активації, конверсії, утримання та розширення облікових записів із більшою залученістю клієнтів.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у...
Vindicia
vindicia.com
Vindicia, компанія Amdocs, є світовим лідером в управлінні підписками та регулярними доходами.