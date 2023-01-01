Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OneHash» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

OneHash CRM — це перша у світі система FaaS (FOSS-as-a-service), яка підходить для бізнесу будь-якого розміру та пропонує безліч функцій, які можуть допомогти вам збільшити дохід вашого бізнесу. Це хмарна CRM, яка дуже масштабована, тому ви можете легко додавати більше користувачів або функцій у міру розвитку свого бізнесу.

Вебсайт: onehash.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OneHash». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.