구루미 Gooroomee пропонує службу відеоконференцій і платформу API, яка дозволяє користувачам додавати функції групового відеочату на свій веб-сайт або в програму.

Вебсайт: gooroomee.com

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