Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CloudCC» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

CloudCC пропонує повну платформу CRM із висококонкурентоспроможними цінами, включає бізнес-додатки, що охоплюють автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, управління послугами, розширювану платформу та галузеві CRM-рішення тощо. CloudCC надає SaaS і PaaS, щоб ви могли знайти рішення CRM, яке ми можемо зробити для вас.

Вебсайт: cloudcc.com

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