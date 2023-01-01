WebCatalog
My Music Staff

My Music Staff

mymusicstaff.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «My Music Staff» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

My Music Staff — це програмне забезпечення №1 для керування студією для приватних викладачів музики та музичних студій. Управління студентами, гнучкий розклад, онлайн-платежі та інше – усе в одному місці!

Вебсайт: mymusicstaff.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «My Music Staff». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

iClassPro

iClassPro

iclasspro.com

Picktime

Picktime

picktime.com

Wodify

Wodify

wodify.com

My Yahoo

My Yahoo

my.yahoo.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Docketwise

Docketwise

docketwise.com

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

ManageMart

ManageMart

managemart.com

Planubo

Planubo

planubo.com

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності