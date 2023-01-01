Провідна служба підбору професій для шкіл, професійних організацій і окремих осіб, яка надає психометричні результати, професійну орієнтацію та підтримку в навчанні.

Вебсайт: morrisby.com

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