WebCatalog
Plooral

Plooral

plooral.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plooral» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Plooral (раніше Enlizt): Поєднання навчання в реальному житті з можливостями протягом усього життя. Ми допомагаємо людям розвивати навички, необхідні для використання можливостей у їхній кар’єрі, і підтримуємо організації у створенні команд, які ніколи не припиняють навчатися.

Вебсайт: plooral.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plooral». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Morrisby

Morrisby

morrisby.com

General Assembly

General Assembly

generalassemb.ly

Breakline

Breakline

breakline.org

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

MagniLearn

MagniLearn

magnilearn.com

Inflow

Inflow

getinflow.io

Schoox

Schoox

schoox.com

Skyepack

Skyepack

skyepack.com

Wall Street Oasis

Wall Street Oasis

wallstreetoasis.com

Pathwright

Pathwright

pathwright.com

GIGL

GIGL

greatideasgreatlife.com

Scaler

Scaler

scaler.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності