Plooral (раніше Enlizt): Поєднання навчання в реальному житті з можливостями протягом усього життя. Ми допомагаємо людям розвивати навички, необхідні для використання можливостей у їхній кар’єрі, і підтримуємо організації у створенні команд, які ніколи не припиняють навчатися.

Вебсайт: plooral.io

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