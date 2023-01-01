Хочете навчатися за кордоном? LeapScholar надає персоналізоване керівництво та інформацію про найкращі університети, курси, навчання IELTS, фінансову допомогу та гарантію отримання візи. Отримайте консультації та наставництво для своєї мрії про навчання за кордоном вже сьогодні!

Вебсайт: leapscholar.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LeapScholar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.