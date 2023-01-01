ParentPay є провідним сервісом онлайн-платежів для шкіл. Безготівкові платежі та адміністрування грошей на обід для шкіл, сімей і місцевих органів влади.

Вебсайт: parentpay.com

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