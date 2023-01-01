Платформа локалізації, створена для зростання. Охопіть абсолютно нову аудиторію користувачів додатків, онлайн-покупців, веб-браузерів і гравців ігор, надаючи місцеві враження їхньою мовою, незалежно від того, де вони знаходяться.

Вебсайт: lokalise.com

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