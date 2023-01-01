BYDFi — це універсальна торгова платформа для глобальних інвесторів. З 2019 року вона продовжує надавати професійні, зручні та нові торгові послуги користувачам у всьому світі. Завдяки новому слогану «BUIDL Your Dream Finance» і фундаментально вдосконаленому інтерфейсу користувача, виводить торгівлю криптовалютами на абсолютно новий рівень, надаючи користувачам кращий досвід торгівлі.

Вебсайт: bydfi.com

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