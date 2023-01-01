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Deepcoin

Deepcoin

deepcoin.com

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Deepcoin — це провідна глобальна комплексна платформа для торгівлі деривативами криптовалюти, яка надає спотові, деривативи, управління капіталом, інвестиції DEFI та інші комплексні фінансові послуги. Deepcoin було засновано в Сінгапурі в 2018 році і наразі отримано кілька ліцензій у Канаді та США. Тим часом команда глобального обслуговування Deepcoin також завершила роботу в багатьох країнах і регіонах.

Вебсайт: deepcoin.com

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