Bitget є однією з провідних у світі платформ для торгівлі копіюванням криптовалютних деривативів, що забезпечує спотову торгівлю, торгівлю деривативами та копіювання. Додаток для обміну Bitget дозволяє торгувати більш ніж 100 криптовалютами, включаючи найкращі криптовалюти, такі як Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і Litecoin (LTC). Ознайомтеся з різними контрактними продуктами: ф’ючерси з маржою USDT і ф’ючерси з маржою на монети.

Вебсайт: bitget.com

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