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Flipster — одна з найкращих бірж із торгівлі деривативами криптовалюти, яка пропонує блискавичне розміщення безстрокових ф’ючерсів на новітні криптовалюти. Переходьте на довгі або короткі позиції на понад 200 безстрокових ф’ючерсних лістингах, включаючи біткойни (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) та інші альткоїни, із кредитним плечем до 100 разів.

Вебсайт: flipster.io

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