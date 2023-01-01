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Transifex

Transifex

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Вебсайт: transifex.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Transifex» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інтеграція з Transifex, щоб керувати створенням багатомовних веб-сайтів і вмісту програм. Замовляйте переклади, переглядайте хід перекладу та інструменти, як-от TM.

Вебсайт: transifex.com

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