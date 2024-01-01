Keyboard Counter

Keyboard Counter

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Вебсайт: keyboardcounter.net

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Лічильник клавіатури — це безкоштовний онлайн-інструмент, призначений для підрахунку кількості натискань клавіш на клавіатурі. Кожне натискання клавіші підраховується та відображається в реальному часі. Keyboard Counter особливо корисний для геймерів і друкарок, які можуть використовувати його, щоб переконатися, що всі клавіші на їхній клавіатурі функціонують належним чином. Особливості лічильника клавіатури: 1、Цей онлайн-інструмент простий у використанні, не потребує встановлення програмного забезпечення чи налаштувань; просто відкрийте веб-сторінку, щоб скористатися нею. 2、Це безкоштовно для всіх, без реєстрації чи входу. 3、Відображає дані про звернення в реальному часі. 4、Цей інструмент підтримує всі клавіатури та може використовуватися з клавіатурами ПК, ноутбуків, клавіатурами Mac тощо.

Вебсайт: keyboardcounter.net

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