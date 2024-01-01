Online Tasbih Counter

Онлайн-лічильник цифрових тасбіхів. Завантаження не потрібні. Безкоштовно для щоденного зікру, не виходячи зі свого пристрою. Онлайн-лічильник Tasbih має простий і зручний інтерфейс. Торкніться кнопки «TAP», щоб збільшувати кількість на одиницю з кожним натисканням. Кнопка «Зменшити» зменшує кількість на одиницю кожного разу, коли її натискають. Кнопка «Скинути» дає змогу скинути лічильник, і вона запитає ваше підтвердження перед цим. Крім того, лічильник автоматично зберігає ваш рахунок на вашому пристрої.

Вебсайт: onlinetasbih.com

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