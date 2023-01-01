Ваше повне рішення щодо робочого часу та кадрів Ви отримуєте доступ до інформації, зафіксованої в додатку обліку робочого часу, у режимі реального часу з будь-якого пристрою: телефону, планшета, ноутбука чи ПК, де б ви не були.

Вебсайт: iflow.ro

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