Втілюйте свої ідеї в життя за допомогою найповнішого асортименту DIY, будівельних, декоративних та садових товарів. Легко покращуйте свій будинок за найкращими цінами.

Вебсайт: leroymerlin.es

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LEROY MERLIN España». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.