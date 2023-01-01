Kaggle, дочірня компанія Google LLC, є онлайн-спільнотою спеціалістів із обробки даних і машинного навчання. Kaggle дозволяє користувачам знаходити та публікувати набори даних, досліджувати та створювати моделі в веб-середовищі обробки даних, працювати з іншими вченими з обробки даних та інженерами з машинного навчання, а також брати участь у змаганнях для вирішення завдань науки про дані. Компанія Kaggle розпочала свою діяльність у 2010 році, пропонуючи змагання з машинного навчання, а тепер також пропонує загальнодоступну платформу даних, хмарний робочий стіл для науки про дані та освіту зі штучного інтелекту. Його ключовим персоналом були Ентоні Голдблум і Джеремі Ховард. Ніколас Грюн був засновником, його наступником став Макс Левчін. У 2011 році було залучено капітал, оцінивши компанію в 25 мільйонів доларів. 8 березня 2017 року Google оголосив про придбання Kaggle.

Вебсайт: kaggle.com

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