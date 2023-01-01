Програмне забезпечення для керування доками. Зменште понаднормову роботу, підвищте ефективність і вимірювайте все за допомогою настроюваної системи, яка сподобається вашій команді та перевізникам. Conduit–OpenTable for warehouses– створює програмне забезпечення для складів для автоматизації планування з водіями вантажівок. Щодня сотні тисяч складів мають вантажівки, які стоять у чергах, оскільки планування та реєстрація наразі здійснюються за допомогою електронної пошти, електронних таблиць і паперу. Conduit автоматизує ці процеси, щоб допомогти вантажівкам швидше в’їжджати та виходити з них, а на складах – швидше ввозити та вивозити продукти. Conduit легко інтегрується з транспортними системами вантажовідправника та управління складом, а також із системами перевізників і брокерів.

Вебсайт: helloconduit.com

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