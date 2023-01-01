Додаток оператора. Вантажовідправники та перевізники отримують передбачуваність, надійність і ефективність, які їм потрібні. Нова ера інтелектуальної сучасної логістики з використанням досвіду, технологій і відповідальності.

Вебсайт: transfix.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Transfix FMS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.