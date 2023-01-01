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Gravatar

Gravatar

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Вебсайт: gravatar.com

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Gravatar (версія всесвітньо визнаних аватарів) — це служба для надання глобально унікальних аватарів, створена Томом Престоном-Вернером. З 2007 року ним володіє Automattic, яка інтегрувала його в свою платформу блогів WordPress.com.

Вебсайт: gravatar.com

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