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教えてgoo

教えてgoo

oshiete.goo.ne.jp

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

скажи мені! goo — це служба спільноти із запитаннями та відповідями, де кожен може відповісти на ваші запитання, які ви не змогли знайти через пошук. Загальна кількість запитань і відповідей: понад 40 мільйонів. Я впевнений, що на ваші запитання та хвилювання ми знайдемо відповідь.

Вебсайт: oshiete.goo.ne.jp

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