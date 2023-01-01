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Hatena Blog — це служба блогів, яка дозволяє безкоштовно писати добре. Запишіть те, що ви відчуваєте та думаєте зі свого повсякденного життя.

Вебсайт: hatenablog.com

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