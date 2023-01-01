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DMM バヌーシー

DMM バヌーシー

banusy.dmm.com

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Справжні скачки, яких ви ніколи не зможете отримати в грі. Це служба фонду для скакових коней, яка дозволяє вам ділитися своїми почуттями з друзями Banushi. Ви отримуватимете оновлення про прогрес свого коня, і, як і власник коня, ви отримуватимете частку призових за результатами перегонів.

Вебсайт: banusy.dmm.com

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